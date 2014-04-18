Вкладчики проблемного «Брокбизнесбанка» получат свои деньги в «Укргазбанке»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 23 апреля начинает выплаты вкладчикам проблемного «Брокбизнесбанка» через учреждения «Укргазбанка», сообщается на сайте фонда.

Фонд сообщил, что вкладчики для получения средств могут обратиться в отделения «Укргазбанка», и напомнил, что выплаты будут осуществляться в размере вклада и процентов, начисленных на день признания «Брокбизнесбанка» неплатежеспособным, но не более 200 тыс. грн.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в “Брокбизнесбанк” сроком на три месяца – с 3 марта по 2 июня 2014 года. Фонд оценил объем средств для возмещения вкладчикам банка в 2,681 млрд грн.

Согласно отчетности банка, его убыток, накопленный на 1 февраля 2014 года, составил 40,501 млн грн.