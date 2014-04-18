Экономист: реальный ВВП Украины за квартал снизится на 1,7-2%

Снижение реального ВВП, с учетом последних данных по отдельным секторам экономики, в первом квартале текущего года составит от 1,7% до 2% в годовом выражении. Такое мнение высказала главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена Белан.

По словам эксперта, экономическая активность продолжит ухудшаться в ближайшие месяцы на фоне продолжающейся политической нестабильности, разрыва экономических связей с Крымом и бюджетной экономии.

Белан подчеркивает, что при стабилизации политической ситуации первые признаки оживления экономики появятся во второй половине года благодаря девальвации гривни, поддерживающей конкурентоспособность экспортноориентированных секторов, но заметного улучшения экономических показателей можно ожидать только в следующем году.

«По результатам этого года мы ожидаем падения промышленного производства в диапазоне 3,6-6,5% год к году, а реального ВВП - в диапазоне 3-8% год к году, в зависимости от того, с какого момента и в какой мере официальная статистика будет исключать Крым из расчета макроэкономических показателей», - прогнозирует эксперт.

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Руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александр Вальчишен также подчеркнул, что в марте промышленное производство показало падение под влиянием угрозы военной агрессии Кремля и аннексии украинских территорий.

Эксперт не ожидает быстрого оживления промышленности, пока этот риск существует, но в то же время отмечает предпосылки для оживления за счет повышения конкурентоспособности экономики страны в результате девальвации гривни.

«Если не будет военной агрессии и общество вернется к демократическому процессу, то восстановления промпроизводства следует ожидать во второй половине года. Однако восстановление будет слабым из-за кризисного состояния банковского сектора, который пока будет не способен загрузить экономику дешевыми кредитными ресурсами», - прогнозирует Вальчишен.

Как сообщал УНИАН, спад промпроизводства в Украине в марте 2014 года по сравнению с мартом 2013 года ускорился до 6,8%, по сравнению с февралем зафиксирован рост промпроизводства на 7,4%, в январе-марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спад ускорился до 5%.

По итогам 2013 года спад промпроизводства составил 0,5%, 2012 года — также 0,5%, в то время как в 2011 году промпроизводство в Украине выросло на 7,6%.