СМИ Италии: Европа движется в сторону экономической войны

"Европейский союз до сих пор угрожает Москве экономическими санкциями, одновременно надеясь, что их не придется применять", — пишет издание.

В среду вечером Европейская комиссия разослала странам ЕС отчет, в котором приводится подробный анализ возможных последствий санкций против России для каждой страны-участницы, пишет РИА Новости.

Как сообщает издание, в отчете убедительно доказывается "безрассудство" экономической войны с важнейшим энергетическим и торговым партнером. Эксперты изучили несколько направлений возможных санкций, в том числе в области энергетики, финансов и торговли, и пришли к не самым приятным для европейского сообщества выводам.

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Так, по мнению издания, Лондон далеко не так решителен в стремлении к вводу санкций, как это может показаться. Зарубежные аналитики опасаются "ответного удара", способного нанести серьезный ущерб британской нефтяной компании British Petroleum, 20% доли акций которой находится в ОАО "Роснефть" — крупнейшей нефтяной российской компании, против которой введены санкции. Серьезным опасениям также подвержены британские банки, ответственные за ликвидное имущество и капиталовложения российских бизнесменов.

А в Берлине, пишет ilgiornale, серьезно опасаются ухудшения экономики Восточной Германии, где традиционно сильна роль российских предприятий. Это не говоря об очевидных сложностях, связанных с поставками газа на территорию Европы.

Издание сообщает, что сейчас в ЕС каждая страна вносит свои поправки к санкциям против России, стараясь лавировать между взятыми на себя обязательствами и между собственными национальными интересами – в сложившихся обстоятельствах Рим, по мнению издания, держится особняком и не торопится с решением. Обстановка внутри ЕС накалена в свете последних событий в мире, и правительства стран "готовы начать кусать друг друга, если понадобится защищать свои интересы".