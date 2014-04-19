«Альфа-Банк» сократил прибыль на 51%

Входящий в группу крупнейших банков «Альфа-Банк» в первом квартале 2014 года сократил прибыль на 50,92% по сравнению с первым кварталом 2014 года – до 2,373 млн грн, сообщил банк на своем сайте.

Согласно отчетности, с начала года активы банка выросли на 22,08% – до 35,773 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – на 9,52%, до 22,149 млрд грн, обязательства – на 25,74%, до 31,565 млрд грн, средства клиентов – на 14,52%, до 18,137 млрд грн, собственный капитал – на 0,22%, до 4,208 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 4,639 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, «Альфа-Банк» в 2013 году сократил прибыль в 3 раза по сравнению с 2012 годом – до 13,08 млн грн.

Справка УНИАН. «Альфа-Банк» (Киев) работает на рынке Украины с 2001 года и входит в группу крупнейших по размеру активов. Банк является частью международного консорциума «Альфа-Групп».

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