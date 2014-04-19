Минэкономразвития: драйвером роста экономики в 2015 году должен стать инвестиционный спрос

Основной движущей силой роста украинской экономики в 2015 году должен стать инвестиционный спрос, а не спрос домохозяйств, как это было в предыдущие годы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины по итогам встречи представителей министерства с экспертами одного из крупнейших банков США JPMorgan Chase.

«На протяжении последних почти 9 лет основным драйвером роста отечественной экономики был спрос домохозяйств. Фактически реализация социальной политики была оторвана от экономики и довела ее до того состояния, в котором она сейчас находится. В таких условиях основным драйвером роста в 2015 году должен стать инвестиционный спрос», - цитирует пресс-служба заместителя главы департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Максима Дуду.

По его словам, министерство разрабатывает два возможных сценария развития национальной экономики в зависимости от темпов проведения реформ: оптимистичный, который предполагает быстрые темпы восстановления, и консервативный.

При этом Минэкономразвития рекомендует Министерству финансов для подготовки государственного бюджета на 2015 год использовать именно консервативный сценарий с целью минимизации бюджетных рисков.

Как сообщал УНИАН, министр экономического развития и торговли Павел Шеремета, выступая в Верховной Раде 18 апреля, заявил, что падение экономики Украины по оптимистичному сценарию в 2014 году может составить 3% и даже более, однако уже к концу года возможен небольшой экономический рост, а в 2015 году можно ожидать стабильного экономического роста. При этом он не сказал, в каких именно отраслях экономики возможен рост, отметив, что ключевыми факторами роста должно стать развитие малого и среднего бизнеса и дерегуляция экономики.

Справка УНИАН. JPMorgan Chase — один из старейших финансовых конгломератов на планете. Финансовый институт, расквартированный в Нью-Йорке, является лидером в сфере инвестиционных и коммерческих банковских услуг. Активы в размере 2,3 трлн долл. ставят JPMorgan Chase на первое место среди крупнейших банков в США.

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