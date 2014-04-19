США намерены помочь Украине вернуть украденные активы

Администрация США намерена помочь Украине в борьбе с коррупцией, а также поисках и возвращении на родину похищенных активов. Как сообщила официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ США) при Белом доме Кейтлин Хейден, в этих целях на Украину направлена группа специалистов минфина, минюста и ФБР США, передает ИТАР-ТАСС.

Их задача, по ее словам, заключается в том, чтобы "консультировать украинское правительство по поводу того, как проводить расследования и собирать доказательства, необходимые для возвращения украденных активов из-за рубежа".

Кроме того, сообщила Кейтлин Хейден, 29-30 апреля власти США и Великобритании совместно созовут "многостороннюю встречу" с участием "украинских официальных лиц и их коллег из стран с ключевыми финансовыми центрами" для "координации усилий по выявлению украденных активов". Где пройдет встреча, Хейден не уточнила.

Известно, что как минимум до ноября прошлого года тогдашнее правительство Украины через британскую юридическую фирму Lawrence Graham LLC ставило перед властями США и Швейцарии вопрос о возвращении денежных средств, которые, как тогда утверждалось, были незаконно вывезены из страны ее прежними премьер-министрами Павлом Лазаренко и Юлией Тимошенко. Как тогда говорил генпрокурор Украины Виктор Пшонка, речь шла более чем о $500 млн.

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