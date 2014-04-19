Инфляция в Приднестровье достигла самого низкого уровня за последние 10 лет

Инфляция в Приднестровье в первом квартале текущего года составила 0,5%, это самый низкий уровень за последние 10 лет, отмечают специалисты Приднестровского республиканского банка (ПРБ), выполняющего функции центробанка непризнанной республики, сообщает РИА Новости.

Они ссылаются на госслужбу статистики Приднестровской Молдавской республики (ПМР): в январе-марте 2013 года средний уровень цен вырос на 2,0%, максимальное же повышение было зафиксировано в 2008 году - на 10,8%.

Аналитики ПРБ полагают, что сохранить ценовую стабильность удалось благодаря комплексному воздействию административных и рыночных факторов. Так, принятое правительством ПМР решение не повышать тарифы на энергоносители для населения в первом квартале позволило снизить давление на сводный индекс со стороны сектора услуг, в среднем тарифы возросли на 3,2% против 5,3% в январе-марте 2013 года.

Дефляционные процессы преобладали в непродовольственном сегменте: в среднем за месяц цены снижались на 0,6%, а в целом за квартал - на 1,7%. Больше всего подешевело топливо (-17,9 %), что стало следствием принятых на государственном уровне инициатив в сфере налогообложения подакцизных товаров.

На рынке продовольствия масштаб цен за январь-март существенно не изменился. Мартовская дефляция (-0,5 %) определила формирование квартального индекса на уровне 1,2%. При этом продукты, подверженные влиянию сезонных факторов и административно-регулируемые, подорожали на 2,4%. Стоимость продовольствия, цены на которое определяют преимущественно рыночные механизмы, возросла всего на 0,1%.

Немаловажную роль в снижении инфляционного давления сыграла взвешенная валютная политика. За первый квартал официальный курс доллара США не изменился и сохранился на уровне 11,1 приднестровских рублей за 1 доллар США, отмечается в сообщении банка.