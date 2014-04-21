Японские банки из-за санкций сокращают свой бизнес в России - СМИ

Крупнейшие японские банки — Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) и Bank of Tokyo — Mitsubishi UFJ (BTMU) в последние несколько недель сократили бизнес в России, рассказали Financial Times несколько банкиров и менеджеров, пишут "Ведомости".

«Японцы более осторожны, чем все остальные», — говорит московский банкир.

Действие санкций почувствовали на себе не только бизнесмены и чиновники из санкционного списка, но и российский рынок в целом. По оценке Dealogic, размещение облигационных займов российских компаний на внутреннем и внешнем рынке снизилось на 74% до $9,1 млрд.

SMBC, по данным FT, в последнюю минуту вышел из сделки по экспортному финансированию для «Металлоинвеста», принадлежащего Алишеру Усманову. Представитель «Металлоинвеста» комментировать информацию отказался. Предэкспортный кредит на $1,15 млрд компания привлекла в конце марта на пять лет. Книга заявок была переподписана вдвое, говорит человек, близкий к «Металлоинвесту». Среди организаторов был BTMU, должен ли был в сделке участвовать SMBC, собеседник «Ведомостей» не знает.

SMBC, по данным FT, также заморозил новые кредитные линии Gunvor, так как США ввели санкции в отношении одного из основателей компании — Геннадия Тимченко. Gunvor по-прежнему ведет переговоры с SMBC, рассказали люди, знакомые с этим вопросом. В интервью «России 24» теперь уже бывший совладелец Gunvor Геннадий Тимченко признавал, что банки боялись работать с компанией. Но якобы затем все вопросы были сняты.

Читайте такжеНелегитимная крымская власть предъявила требования бизнесуЯпонские банки проявляют осторожность, опасаясь быть втянутыми в украинский вопрос, рассказывает топ-менеджер одного из японских банков: «Они не хотят, чтобы их оштрафовали за нарушения». Уходить с российского рынка японские банки не торопятся. «Мы стараемся оставить открытой дверь» в Москву, говорит топ-менеджер одного из японских банков. SMBC и BTMU от комментариев отказались.

По словам российского госбанкира, банки США тоже отказываются от новых сделок: «Наша доля рынка увеличилась очень сильно, никогда еще спрос не был столь большим». Топ-менеджер крупного банка США говорит, что пересмотрел все риски на Россию и теперь «более осмотрителен» в отношении нового бизнеса здесь.