Минфин России не исключает отрицательную динамику ВВП в одном из кварталов

Минфин РФ не исключает отрицательного значения динамики ВВП в одном из кварталов 2014 года, ждет всплеска инфляции в мае-июне с последующим замедлением до менее 6 процентов и ожидает по итогам года отток капитала на уровне $70-80 миллиардов, сказал на брифинге директор департамента долгосрочного стратегического планирования Минфина Максим Орешкин.

ВВП России в первом квартале 2014 года вырос, согласно оценке Минэкономики, на 0,8 процента к аналогичному периоду 2013 года, сообщает Reuters.

"Во многом такой сильный рост стал результатом эффекта базы и эффекта использования будущего спроса... В других кварталах ждем ближе к нулевым значениям, не исключаем отрицательного значения в одном из кварталов", - сказал Орешкин.

В четвертом квартале 2013 года ВВП вырос на 2,0 процента, в целом за год - на 1,3 процента. Минэкономики прогнозирует, что экономика России вырастет в 2014 году на 0,5-1,1 процента, опрошенные Рейтер аналитики - на 0,8 процента.

По словам Орешкина, пик инфляции в 2014 году придется на май-июнь, но дальше рост потребительских цен серьезно замедлится:

"В апреле ждем 7,2-7,3 процента, пик в мае-июне около 7,5... Не исключаем, что инфляция может опуститься довольно серьезно, ниже 6 процентов (к концу года)".

Среди факторов замедления роста цен Орешкин назвал меньшую индексацию регулируемых тарифов, что должно обусловить полпроцента снижения темпов инфляции, цены на молочную продукцию, яйца и сыр, которые, по прогнозам Минфина, "по крайней мере перестанут расти" во втором полугодии, и снижение влияния валютного курса.

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"К маю-июню эффект переноса (валютного курса) во многом уже найдет отражение в динамике ИПЦ, и здесь также будет благоприятный эффект базы, так как в прошлом году также было серьезное ослабление рубля... в мае-июне".

На все эти факторы накладывается замедление экономики, при котором снижается рост заработных плат, что будет помогать сдерживать инфляционную динамику.

Инфляция в России в марте 2014 года составила 6,9 процента к марту предыдущего года. Центробанк РФ прогнозирует, что инфляция в 2014 году составит 5,0 процента, но отмечает, что риски превышения этого показателя пока высоки. Минэкономики и аналитики ждут в 2014 году роста цен на 6,0 процента после 6,5 процента в 2013 году.