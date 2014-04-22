Межбанк открылся долларом по 11,70 гривни
На открытии межбанка доллар стоит 11,70 грн, евро - 16,15.
Во вторник, 22 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок до11,3000/11,7000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.
Котировки по евро-гривне также ушли вверх – до 15,5920/16,1500.
Цены на российскую валюту поднялись до 0,3165/0,3275.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снова понизились – до 1,3800/02 (пятница - 1,3817/19).
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Как сообщал УНИАН, в пятницу, 18 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,2000/11,5000, к 12:00 сузился спрэд до 11,3500/11,5000. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 11,3500/11,8000.
Нацбанк в пятницу на рынок не выходил.