Клименко не считает себя "Семьей" и заявляет, что не отмывал 77 млрд гривень для Януковича

Экс-министр доходов и сборов Александр Клименко отрицает, что отмывал 77 млрд гривень для "Семьи" Януковича и утверждает, что, наоборот, препятствовал незаконному обналичиванию денег в Украине.

Об этом он сказал в интервью газете "Вести".

"Это была целая система людей, которые не год и не два, и даже не пять строили бизнес на обналичке, и целые цепочки были задействованы. Коррумпированные чиновники, сотрудники банков, сотрудники правоохранительных органов... Мы начали с ними борьбу. Многих посадили. И, уверен, еще год нашей работы и обналичка бы сократилась до минимальных пределов", - заявил Клименко.

На вопрос о так называемой Программе по обналичке, существовавшей при Януковиче и при помощи которой предприниматели уходили от налогообложения якобы с помощью "Семьи" за определенный процент, экс-министр ответил: "Программа – это ярлык, специально придуманный, видимо, чтоб впечатлить общественность. Но судя по тому, что о ней пишут, речь идет о площадках по обналичке. Эта система обналички, или, если хотите, Программа, существовала и до меня. Но после того как я пришел в налоговую и принял меры, ситуация начала быстро исправляться. Мы создали целую систему, которая реагировала на так называемые никчемные сделки, выявляла в режиме он-лайн подозрительные операции. Это било и по обнал-конторам, и по фиктивному НДС".

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Клименко также отрицает, что являлся одной из ключевых фигур в так называемой семье "Семье", т.е. политико-экономической группе Александра Януковича.

"Никакого бизнеса, никаких совместных интересов, как вы говорите, с «Семьей», у меня не было. Да, я знал еще в Донецке Александра Викторовича. Но в Киеве наш контакт практически был сведен к нулю – было, может быть, пару встреч. Но никаких тесных отношений с Александром Викторовичем у меня никогда не было. И сейчас уже точно нет", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Государственная служба финансового мониторинга Украины по результатам расследования фактов отмывания денег, полученных от коррупционных действий экс-президента Украины, прежнего правительства и связанных с ними лиц, в марте текущего года направила в правоохранительные органы 126 материалов на 77,2 млрд грн.