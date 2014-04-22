Кабмин создал совет по вопросам участия государства в капитализации банков

Соответствующее постановление №105 размещено на сайте правительства.

Согласно постановлению, в состав совета также вошли глава Нацбанка Степан Кубив (по согласию), директор департамента финансовой политики Минфина Владимир Коцюба, первый заместитель главы Нацбанка Владимир Кротюк (по согласию), замминистра финансов Виталий Лисовенко, директор юридического департамента Минфина Ярослав Матузка, директор юридического департамента Нацбанка Виктор Новиков (по согласию), директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физлиц Василий Пасичник (по согласию), замминистра доходов и сборов Владимир Хоменко.

“Основными задачами совета являются подготовка рекомендаций и предложений относительно возможного участия государства в уставном капитале банков путем приобретения акций банков в обмен на облигации внутреннего государственного займа”, - говорится в постановлении.

Согласно постановлению, совет определяет критерии к банкам, соответствие которым может быть основанием для участия государства в их уставном капитале, проводит анализ предложений Минфина о возможном участии государства в уставном капитале банков, размере доли государства в их уставном капитале.

Как сообщал УНИАН, по мнению главы наблюдательного совета «Укринбанка» Владимира Клименко, ситуацию с проблемными банками необходимо решать с помощью рыночных механизмов, привлекая к их приобретению реальных инвесторов, а не национализировать.

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Поправки к закону о госбюджете на 2014 год предоставляют правительству право осуществлять выпуски ОВГЗ для пополнения уставных капиталов банков, и тем самым закладывают основы для капитализации банков с участием государства.

Кабинет министров в феврале 2009 года также создавал экспертно-аналитический совет по вопросам участия государства в капитализации банков. В 2009 году Кабинет министров потратил около 18 млрд грн бюджетных средств на докапитализацию трех негосударственных коммерческих банков – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев». В результате, Минфин Украины стал мажоритарным акционеров в каждом из этих финучреждений.