Рост экономики Украины в 2015 году может составить до 2,3% - эксперт

Рост экономики Украины в 2015 году может составить до 2,3% в результате постепенного возрождения мировой торговли и девальвации гривни, полагает руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий.

Эксперт напомнил об оценках правительства по ключевым макропоказателям на 2015 год, озвученных министром финансов Александром Шлапаком на заседании Верховной Рады 18 апреля, в том числе, что рост ВВП составит 1,7% при замедлении годовой инфляции до 5,4%.

«Мы разделяем оптимизм министра финансов. Более того, мы ожидаем, что экономика будет расти даже быстрее, рост ВВП составит до 2,3% в 2015 году в результате постепенного возрождения мировой торговли, а также девальвации гривни», - отметил Паращий.

По мнению эксперта, в отличие от 2008-2009 годов, когда экономика демонстрировала спад пять кварталов подряд в период глобального кризиса, в настоящее время проблемы Украины носят региональный характер, и основные негативные тенденции обусловлены недружественными действиями Российской Федерации.

Паращий подчеркивает, что девальвация гривни повысит конкурентоспособность украинского экспорта на нероссийских рынках за счет возрождения мировой торговли, поддерживая неизбежный рост экспорта на эти рынки.

Эксперт допускает, что снижение доступа к российским рынкам и «заморозка» отдельных расходов госбюджета спровоцируют падение экономики осенью 2014 года.

В то же время, Паращий прогнозирует положительную динамику с 2015 года, поскольку Россия вряд ли запретит украинский экспорт на постоянной основе.

Улучшение экономики, как подчеркнул эксперт, возможно только при отсутствии военного конфликта в ближайшем будущем.

Как сообщал УНИАН, министр финансов Украины Александр Шлапак в ходе выступления в Верховной Раде 18 апреля заявил, что основные направления бюджетной политики на 2015 год утверждены Кабинетом министров 16 апреля и будут поданы в Верховную Раду Украины в ближайшее время.

Напомним, что 17 апреля Минфин обнародовал проект основных направлений бюджетной политики на 2015 год, согласно которому рост реального ВВП прогнозируется на уровне 1,7% при инфляции на уровне 5,4% и росте цен производителей на 7,3%.

В рамках проекта правительство планирует в 2015 году удерживать объем дефицита госбюджета в пределах 3% ВВП, объем госдолга - не выше 55% ВВП, и для расчета бюджетных показателей будет руководствоваться предположением, что официальный обменный курс гривни к доллару США будет гибким.

Кабинет министров прогнозирует снижение ВВП Украины по итогам 2014 года на 3% при инфляции 12-14%. Госбюджет на текущий год предполагает дефицит в объеме 68,5 млрд грн и госдолг не выше 664 млрд грн или 43,6% ВВП.