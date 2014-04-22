Кабмин прогнозирует рост экономики в следующем году до 1,7%

Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду проект постановления об основных направлениях бюджетной политики на 2015 год, согласно которому правительство прогнозирует рост реального ВВП на уровне 1,7% при годовой инфляции 5,4%.

Об этом говорится в проекте постановления об основных направлениях бюджетной политики на 2015 год, зарегистрированном на сайте Верховной Рады 22 апреля (№4749).

Согласно проекту, определяя основные направления бюджетной политики на 2015 год, правительство учитывает прогнозный показатель темпов роста реального ВВП на уровне 1,7%, рост потребительских цен (декабрь к декабрю) на уровне 5,4% и рост цен производителей (декабрь к декабрю) на 7,3%.

Правительство прогнозирует номинальный ВВП на уровне 1,742 трлн грн по стандарту системы национальных счетов 2008 года, 1,687 трлн грн - по стандарту системы национальных счетов 1993 года.

Уровень безработицы населения в возрасте 15 - 70 лет, определенный по методологии Международной организации труда, в следующем году составит 7,8%.

Согласно проекту, основные задачи бюджетной политики на 2015 год нацелены на дальнейшую стабилизацию госфинансов и предполагают удержание предельного объема дефицита госбюджета в пределах 3% ВВП, а также удержание объема госдолга на экономически безопасном уровне, но не более 55% ВВП.

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Минфин планирует с учетом налогового законодательства сохранить долю перераспределения ВВП через сводный бюджет на уровне не выше 30%.

Финансирование дефицита спецфонда госбюджета планируется за счет займов от иностранных государств, банков и международных финансовых организаций, в то время как дефицит общего фонда госбюджета будет финансироваться преимущественно за счет внутренних заимствований.

Предельный объем госгарантий предполагается на уровне не более 5% доходов общего фонда госбюджета по решениям Кабинета министров Украины или на основании международных договоров Украины для кредитования проектов инвестиционного характера на объектах, имеющих общегосударственное значение.

Для расчета бюджетных показателей 2015 года правительство будет руководствоваться предположением, что официальный обменный курс гривни к доллару США будет гибким.

В проекте указано, что показатели являются предварительными и могут быть уточнены после публикации статистической информации за 2013 год, оперативных данных о текущем состоянии экономики в 2014 году, принятия правительством соответствующего решения, а также в силу ряда рисков, связанных с недружественными действиями со стороны Российской Федерации, возможным замедлением темпов развития мировой экономики, экономической и политической нестабильностью в Украине.

Правительство подчеркивает, что бюджетная политика на 2015 год разработана с учетом выполнения программы сотрудничества с Международным валютным фондом и другими международными финансовыми организациями.

Напомним, что правительство прогнозирует снижение ВВП Украины по итогам 2014 года на 3% при инфляции 12-14%. Госбюджет на текущий год предполагает дефицит в объеме 68,5 млрд грн и госдолг не выше 664 млрд грн или 43,6% ВВП.