Нацбанк понизил официальный курс гривни

На 22 апреля курс установили на отметке 1124.7453 грн за 100 долларов (на 18 апреля - 1122.7373 грн за 100 долларов).

Официальный курс гривни к евро понизили до 1558.3346 грн за 100 евро (на 18 апреля - 1555.5525 грн за 100 евро).

Официальный курс гривни российскому рублю составил 3.1533 грн за 10 рублей (на 17 апреля - 3.1249 грн за 10 рублей).

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Напомним, 11 апреля Нацбанк повысил официальный курс гривни к доллару, после понижения в течение трех недель, до 1256.9123 грн за 100 долларов.

Справка УНИАН. Национальный банк Украины c 4 апреля устанавливает официальный курс гривни ежедневно после полудня на текущий рабочий день, и он действует до следующего пересмотра.

Ранее курс гривни к свободно конвертируемым валютам и валютам стран, являющихся главными внешнеэкономическими партнерами Украины, а также курс банковских металлов начинали действовать на следующий день после дня их утверждения.