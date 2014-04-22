Медведев предложил наказать тех, кто отключил банки от платёжных систем

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявляет, что отключение российских банков от международных платёжных систем не должно остаться безнаказанным и нужно «привести в чувство» соответствующих иностранных контрагентов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе выступления в Госдуме.

«Есть ограничения и в других направлениях. Иностранные партнёры отключили некоторые российские банки от международных платёжных систем. Это, безусловно, нарушение существующих договоров с такими системами. Я считаю, что оно не должно остаться безнаказанным, нужно потратить силы и средства для того, чтобы привести в чувство соответствующих иностранных контрагентов», - сказал Медведев.

По его словам, они не должны скрываться за форс-мажорами, распоряжениями президентов и парламентов, а должны отвечать в рамках существующей системы экономических отношений.

Медведев подчеркнул, что для России это дополнительный стимул, чтобы создать национальную платёжную систему, которая бы мало зависела от международной конъюнктуры и бесперебойно работала в масштабах всей страны.

«Неделю назад я проводил совещание на эту тему. Я надеюсь, что мы совместными усилиями внесём изменения в соответствующий закон о платёжной системе, который у нас появился несколько лет назад, с учётом сложившейся ситуации и сможем создать современную правовую рамку», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Россией украинского Крыма США ввели санкции против РФ. Так, 20 марта Министерство финансов США опубликовало список россиян, в отношении которых введены экономические санкции. Этот список включает в себя 20 человек, среди которых близкие к Путину бизнесмены, высокопоставленные сотрудники администрации Кремля и банк «Россия». После этого международные платежные системы Visa и MasterCard заморозили операции по картам банка «Россия».

27 марта президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет создавать собственную платежную систему.

15 апреля Медведев предложил сделать российскую платежную систему «по возможности независимой» от центров принятия решений вне российской юрисдикции.

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