Глава Американской торговой палаты: Я приехал в Украину с целью превратить страну в Калифорнию

Американская торговая палата – организация, представляющая интересы более 600 компаний из 50 стран мира, которые работают в Украине. За 22-летнюю историю работы в Украине, организация предложила нашей стране немало полезных идей и советов, связанных как с фундаментальными экономическими реформами, так и с реализацией вполне конкретных проектов – от создания производственных мощностей до написания законов и отраслевых программ развития.

В январе текущего года в Палату пришел новый президент – калифорниец Бернард Кейси, имеющий более чем 20-летний опыт стратегического и тактического планирования в стартап-компаниях, а также подразделениях по развитию предпринимательства в многомиллиардных государственных корпорациях. На предыдущих должностях Кейси отвечал за управление деятельностью американских, азиатских и европейских холдингов, включая операционную составляющую, маркетинг, финансы, техническое и технологическое развитие. В интервью УНИАН он признался: работать в нашей стране трудно, но тем ценнее результаты, направленные на развитие и поддержку украинской экономики.

- Господин Кейси, Украина переживает очень сложные времена, политическая и экономическая обстановка меняется с каждым днем. Новому правительству приходится противостоять сложившимся вызовам. Как Вы оцениваете ситуацию в Украине?

- Ситуация действительно непростая – как в политическом, так и экономическом плане. Но мы приветствуем решения правительства о трансформации ключевых институтов власти, реформах экономики. Первые шаги правительства относительно дерегуляции, внедрения европейской модели развития экономики – бесспорно, заслуживают положительных оценок. И мы со своей стороны взяли на себя обязательство помочь Украине реализовать экономический потенциал.

- Какова Ваша оценка решений о повышении тарифов, увеличении налоговых ставок? Сработают ли эти непопулярные меры во благо стране?

- На наш взгляд эти решения давно назрели. Другое дело, что, например, в отношении финансовой составляющей мы выступаем, скорее, за расширение налоговой базы и усиление финансовой дисциплины, нежели, скажем, за жесткую экономию государственных финансов и повышение налоговых ставок. Усиление налогового давления на предприятия – не лучший способ закрыть финансовую дыру. А вот эффективная борьба с теневым сектором, расширение базы налогообложения и как раз снижение налоговых ставок будут стимулировать предпринимателей и инвесторов, привлекать дополнительные средства и, в результате, играть в пользу государства.

- В конце апреля Украина рассчитывает подписать новую программу сотрудничества с МВФ. Как Вы думаете, это состоится и не окажется ли, что программа станет очередным провалом для нашей страны, как это уже случалось?

- Мы уверены, что макроэкономическая программа реформ, предложенная МВФ, будет осуществляться правительством Украины. Иной альтернативы нет. В противном случае, Украине не избежать дефолта. Кроме того, правительство все-таки демонстрирует решительность в части выполнения рекомендаций МВФ. И эту решительность не единожды отмечали и в самом Фонде, и в других международных финансовых организациях, включая Всемирный банк и ЕБРР.

- Сотрудничество с МВФ откроет для Украины доступ не только к международной финансовой помощи, но и к рынку заимствований. Как Вы считаете, есть ли правительству смысл воспользоваться этой возможностью и выйти на рынки капиталов, чтобы привлечь дополнительные средства в страну?

- У нас были дискуссии на эту тему. Мы находимся в постоянном диалоге по данному вопросу. Позиция Палаты заключается в том, что Украине должно хватить тех средств, которые открывает программа сотрудничества с МВФ. Формально, доступ к финансам, бесспорно, будет, но нет смысла сейчас в осуществлении дополнительных заимствований на государственном уровне.

Украине нужны не новые долги, а прямые инвестиции – от стратегических корпоративных инвесторов. Понятно, что это - рисковый капитал, поскольку он вкладывается в основные фонды, в конкретные предприятия. И это, как правило, проекты государственно-частного партнерства, ход выполнения которых зависит от множества факторов. Но именно инвестиции, а не заимствования, создают новые рабочие места, добавленную стоимость.

Что нужно украинской экономике для роста? Капитал от стратегических инвесторов, венчурный капитал, институциональные вложения и вливания на уровне корпораций и фирм в конкретные производственные проекты.

- А как быть с политической нестабильностью, ведь ее влияние на реальный сектор экономики велико, как убедить инвесторов не уходить из Украины?

- Тут я разочарую скептиков. Понятно, что политическая нестабильность – минус. Но его значение пока слишком преувеличено. У нас нет примеров того, что за последние несколько месяцев из Украины кто-то ушел. Скорее наоборот – работающие здесь предприниматели возлагают большие надежды на заявленные правительством преобразования.

Приведу собственный пример. В январе я оставил Кремниевую долину в Калифорнии и приехал в Украину с целью превратить страну в «восточную Калифорнию». Калифорния и Украина сравнимы по территории, населению, развитию таких секторов, как сельское хозяйство, пищевая промышленность, информационные технологии, энергетика и даже освоение авиации и космоса, не говоря уже об освоении недр. Эффективное использование такого потенциала позволило Калифорнии приблизиться по уровню ВВП к 10 ведущим экономикам мира. В этой связи я уверен, что и Украина сможет показать такой же результат и войти в двадцатку ведущих экономик мира через определенный период.

- Насколько дестабилизирующим стал фактор потери Крыма?

- Я бы не был так категоричен в плане именно «потери» Крыма. На сегодняшний день законодательство Украины определяет Крым как «временно оккупированную территорию». Что же касается влияния этого фактора в целом на экономику, то оно проявляется в двух составляющих. Киев перестал субсидировать Крым, но одновременно и потерял доступ к ресурсам автономии. По разным оценкам, общие потери от аннексии составляют только в ресурсной части не менее 8 млрд евро. И насколько я знаю, компенсацию от нанесенного ущерба Украина будет требовать через международные суды – об этом говорил премьер Яценюк.

- Американская торговая палата готова оказать Украине юридическую поддержку, в случае если она начнет судебные процессы в международных инстанциях?

- Тут стоит разделить политическую и экономическую стороны проблемы. Так вот, в политическую сторону мы не будем вмешиваться. А что касается экономической части – да, тут мы вовлечены основательно.

- Вы можете привести примеры компаний, которые уже потеряли бизнес в Крыму?

- Мы не можем, и не будем говорить категорично о том, что мы что-то «потеряли». Ряд компаний прекратили свою работу в Крыму, но что делать с активами - вопрос открытый. Мы фиксируем эти проблемы и стараемся как организация, представляющая интересы бизнеса, вместе с правительством находить решения. Конечно, процесс непростой, но нам не остается ничего иного, как вместе находить решение проблем, созданных оккупантами.

- Что Вы говорите инвесторам, которые колеблются – идти или не идти в Украину, остаться здесь или свернуть бизнес до лучших времен?

- Мой призыв прост: Украина открыта для бизнеса. Приезжайте, инвестируйте в IT, аэрокосмическую отрасль, сельское хозяйство, пищевую промышленность, энергетику, транспорт, логистику, добычу минеральных ресурсов. Используйте высокий уровень образования украинцев, работайте по аутсорсингу, заводите сюда свои исследовательские мощности. Участвуйте в приватизации государственных предприятий, которые во многом недооценены, в реализации инфраструктурных проектов. Станьте частью истории развития и успеха отдельно взятой экономики – экономики Украины. Позвоните мне, давайте говорить.

- Что нужно сделать, чтобы звонок состоялся?

- Первая и главная задача неизменна – улучшить инвестиционный климат с целью увеличения товарооборота с другими странами и, таким образом, расширения торговых связей. До конца года мы готовы предложить Украине свой опыт и разработки в части дальнейшего повышения конкурентоспособности экономики, усовершенствования таможенной политики, согласования налогового законодательства и адаптации его к лучшим международным практикам, модернизации национального законодательства в сфере трудовых отношений, борьбы с коррупцией и недобросовестной конкуренции.

Кроме того, мы концентрируем свое внимание на усовершенствовании законодательной и нормативно-правовой базе в пищевой промышленности, диверсификации энергетических ресурсов посредством обеспечения равного доступа и честной конкуренции, развитии агросектора, туризма, реформировании и модернизации системы здравоохранения, банковской системы и системы нефинансовых организаций с тем, чтобы перезапустить кредитование экономики.

Также нам по-прежнему интересна реализация информационных, коммуникационных, инфраструктурных проектов и проектов государственно-частного партнерства.

- Какие реформы должны быть реализованы в первую очередь?

- Не буду говорить обо всем спектре необходимых решений, приведу конкретные примеры. Мы приветствуем курс правительства на дерегуляцию, в частности, в агросекторе. Но нужно продолжать совместно с Минагропродом работу по урегулированию вопросов налогообложения агробизнеса, включая использование льгот по НДС, усовершенствованию практики сертификации зернохранилищ и определения качества продукции, критериев работы сельскохозяйственных инспекций и фитосанитарного контроля.

В пищевой отрасли мы выступаем за отмену практики установления цен на так называемые социальные продукты питания. Это искажает общую ценовую политику и душит инвесторов, которые перестают вкладывать средства в развитие того же молочного хозяйства, поскольку на этапе продажи продукции они сталкиваются с жестким государственным регулированием.

В налоговой и таможенной сферах основной упор всех усилий – установление прозрачных процедур администрирования налогов и сборов. И говоря о таможенном регулировании, не могу не вспомнить, что на прошлой неделе мы подписали Меморандум о сотрудничестве с Министерством доходов и сборов. Это позволит внедрить лучший мировой опыт в сфере таможенной оценки товаров, использования информационных технологий, автоматизации таможенных процедур и в общем поспособствует имплементации в Украине правил Всемирной торговой организации и Всемирной таможенной организации.

- Вы затронули вопрос коррупции. Палата готова предложить варианты борьбы с этим явлением в нашей стране?

- Рабочая группа по борьбе с коррупцией Американской торговой палаты была и остается в авангарде. Мы будем продолжать наше сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами – министерствами, ведомствами, неправительственными организациями, международными финансовыми институтами, ассоциациями. В этом смысле мы двумя руками за инициативы нового правительства в сфере предупреждения коррупции и считаем их первостепенными для повышения конкурентоспособности Украины и улучшения условий ведения бизнеса в стране.

- На сегодня в правительстве много людей, у которых нет опыта административной работы, но есть опыт работы в бизнесе. Это хорошо или плохо?

- Однозначно хорошо. Возьмем, скажем, руководителей налоговой и таможенной сфер – они хорошо известны и в деловых кругах, и в то же время стали авторитетами для подчиненных – государственных служащих. Их взгляд на существующие проблемы – новый. И это помогает решать проблемы. Тем более что все сводится к прикладным сферам – от определения таможенной стоимости товаров до осуществления контроля трансфертных ценообразований. Главное преимущество деловых людей в том, что они понимают, как должен работать рынок и что нужно делать для этого.

- Напоследок не могу не спросить о планах. Какие проекты Палата готова предложить Украине?

- Мы продолжим вести свою деятельность в традиционных направлениях – консультационном, на уровне разработки законодательных инициатив, например, по реализации конкретных проектов. Есть и новые предложения. Не далее как вчера мы обсуждали вопрос старта уже в этом году долгосрочного совместного проекта в аэрокосмической сфере с предприятиями Харькова и Днепропетровска. Речь идет о коммерческих разработках по освоению космоса. Объем предполагаемых инвестиций – порядка десяти миллиардов долларов, на кону создание тысяч новых рабочих мест к 2020 году.

Такие же проекты обсуждаются в сфере электроэнергетики, тяжелого машиностроения. Нам важно привлечь инвесторов в стратегические направления экономики. И тут мы объединяем и наши услуги как советника и консультанта, и организации, которая может выражать интересы крупного капитала.

Олеся Сафронова (УНИАН)