За годы независимости Россия "помогла" Украине на $250 млрд - Медведев

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал в ходе выступления в Госдуме.

«Вы, Владимир Вольфович (Жириновский - УНИАН), говорили про Украину. Цифра, которую вы назвали, порядка 250 млрд долларов, справедливая. Это объем поддержки, которую мы за всю постсоветскую историю оказали нашим украинским друзьям и братьям за счет всякого рода преференций, включая нерыночные условия торговли газом», - сказал Медведев.

«Я согласен, помогать надо осмысленно, но мы добрые, мы так устроены. Речь идет об очень близком нам государстве. Я считаю, что в этой доброте не только наша слабость… Но и наша сила, потому что все добрые люди, они, как правило, сильные», - добавил он.

По словам Медведева, РФ будет смотреть на государственные стратегии «под углом текущей ситуации».

Перед этим Жириновский заявил, что все договоренности с Украиной бесполезны. «С кем вы дружите? Все предали. За все годы, за 20 лет мы потеряли 250 млрд долларов – дешевый газ, скидки, кредиты», - сказал он, добавив, что эти деньги нужно было использовать для развития России. «Кому отдали? Тем, кто зовут НАТО сюда, которые хотят сделать Россию выжженной пустыней, бомбить ее. Это им вы дали 250 млрд долларов. Так делать нельзя», - подчеркнул Жириновский.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля Медведев заявил, что с момента обретения Украиной независимости Россия оказала Украине масштабную помощь.

«Я не буду сейчас оперировать какими-то длинными цифрами, скажу только одно, что даже на скидках, которые предоставлялись на газ, на нерыночных правилах торговли газом за период развития Украины как независимого государства, я думаю, страна сэкономила больше 100 млрд долларов. Такие подсчёты есть, это не фантомные цифры, это реальные цифры. Другое дело, что мы это делали искренне, исходя из добрых, дружеских чувств, которые мы испытывали и испытываем к Украине», - сказал Медведев.

При этом Россия установила для Украины одну из самых высоких цен на газ – почти 500 долларов за тысячу кубометров. На данный момент дороже газ закупает только Франция - 550 долларов за тысячу кубометров.

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