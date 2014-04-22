Гривня на межбанке "отвоевала" у доллара 1 копейку

Во вторник, 22 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,3000/11,7000. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 11,5000/11,6900, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 15,5920/16,1500. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вверх до 15,8820/16,1505.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3165/0,3275. К закрытию торгов цены понизились до 0,3202/0,3258.

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В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35,7230 (+0.0520).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3785/1,3820.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 18 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,2000/11,5000. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 11,3500/11,8000.

Нацбанк в пятницу на рынок не выходил.