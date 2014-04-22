Банки Украины в первом квартале потеряли почти 2 млрд гривень

Банковская система Украины по итогам первого квартала 2014 года получила 1,993 млрд грн убытка, в то время как за аналогичный период прошлого года прибыль банковской системы составила 3,126 млрд грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, в марте банки получили 649 млн грн прибыли.

Согласно сообщению, доходы банков в первом квартале 2014 года выросли на 32,8% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - до 50,473 млрд грн, расходы - на 50,4%, до 52,466 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, банковская система Украины по итогам января-февраля 2014 года получила 2,6 млрд грн убытков против 788 млн грн прибыли, полученной по итогам января-февраля 2013 года.

Прибыль банковской системы Украины в 2013 году составила 1,4 млрд грн, что в 3,5 раза ниже показателя прибыли по итогам 2012 года.