Кабмин распределил 5 млрд гривень из военного бюджета

Правительство Украины приняло решение о распределении 5 млрд грн из бюджета на оборону и безопасность, выделенных ранее парламентом, сообщается на сайте Кабинета министров Украины.

Соответствующее распоряжение Кабмин принял 17 апреля.

Ранее в марте правительство Украины увеличило расходы на оборону и безопасность в 2014 году до 52,4 млрд грн (3,4% от ВВП), что на 15,6% больше фактического показателя финансирования за 2013 год.

В частности, из 5 млрд грн распределяемых средств Министерство обороны Украины получит 3,1 млрд грн, Главное управление Внутренних войск МВД - 1,8 млрд грн, а Администрация Госпогранслужбы - 108,7 млн грн.

По данным пресс-службы, средства будут направлены на денежное обеспечение военнослужащих Вооруженных сил, Внутренних войск МВД и Государственной пограничной службы, проведение учебных сборов с военнообязанными и резервистами.

Кроме того, деньги будут выделены на обеспечение военных питанием и вещевым имуществом, предметами индивидуальной защиты, банно-прачечных услуг, закупку медикаментов, горюче-смазочных материалов, запасных частей, оплату услуг по перевозке военной техники и личного состава, услуг связи.

Также часть средств будет направлена на закупку, модернизацию и ремонт вооружения, боеприпасов, военной техники и другого военного имущества.

Согласно принятому распоряжению, Минфин должен осуществить указанные расходы за счет резервного фонда госбюджета.

Как сообщал УНИАН, согласно дополнениям к закону о секвестре госбюджета, бюджет Минобороны сократился на 464,8 млн грн, Госпогранслужбы - на 95 млн грн, а МВД - на 704 млн грн.