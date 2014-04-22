США помогут Украине получить многомиллиардный кредит МВФ - Байден

Соединенные Штаты Америки готовы способствовать получению Украиной большого пакета кредитования со стороны Международного валютного фонда, который также откроет многомиллиардный пакет международной финансовой помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-президент США Джо Байден на встрече с украинским премьер-министром Арсением Яценюком.

«США будут движущей силой в получении Украиной программы кредитования с тем, чтобы Украина могла решить существующие экономические проблемы. Переговорный процесс (о получении кредита МВФ - УНИАН) в завершающей стадии, и мы приветствуем те реформы, которые реализует правительство», - сказал Байден.

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Как сообщал УНИАН, сотрудничество МВФ с Украиной является критически необходимым условием для получения макрофинансовой помощи от США, стран ЕС и Японии, а также для возможности выхода Украины на внешние рынки заимствований.

С 10 по 13 апреля в Вашингтоне находилась делегация украинского правительства, цель работы которой заключалась в проведении переговоров с руководством МВФ по программе кредитования украинской экономики.

15 апреля директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард заявила, что совет директоров МВФ рассмотрит возможность подписания двухлетней программы сотрудничества с Украиной в объеме 14-18 млрд долл. в ближайшие недели. При этом Лагард подчеркнула, что программа будет одобрена и выполнена, потому что МВФ не видит опасности провала или невыполнения программы.

С 1 апреля вступил в силу Закон Украины о предотвращении финансовой катастрофы и создании условий для экономического роста в Украине, разработанный Кабинетом министров Украины и принятый Верховной Радой в конце марта 2014 года. Этот закон, наряду с законом о внесении изменений в бюджет (о секвестре бюджета), стал одним из документов, оговаривающих политику реформ правительства и открывающих нашей стране доступ к внешнему финансированию, предварительный объем которого составляет 27 млрд долл.