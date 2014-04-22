Доходы общего фонда бюджета выросли на 6,5 млрд гривень

Поступления в общий фонд госбюджета в первом квартале текущего года составили 78,376 млрд грн, что на 6,493 млрд грн, или на 9%, больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины.

«В январе - марте 2014 года в общий фонд государственного бюджета Украины зачислено 78,376 млрд грн или 100% по отношению к плановым показателям на январь - март 2014 года, что на 6,493 млрд грн, или на 9%, больше аналогичного показателя 2013 года», - говорится в сообщении.