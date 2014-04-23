Жители ЕС впервые за 6 лет увеличивают расходы

В 2014 году около 40 процентов европейцев планируют увеличить потребительские расходы. Год назад этот показатель составлял 33 процента, пишет DW.

В первую очередь жители Европы намерены раскошеливаться на досуг и путешествия. Кроме того, все более важную роль при совершении покупок играет интернет, который, однако, не заменяет обычные магазины. Таковы основные результаты опроса потребителей Europa Konsumbarometer 2014, проведенного в двенадцати странах Европы по заказу Commerz Finanz GmbH, совместного предприятия PNB Paribas Personal Finance и Commerzbank.

"Экономика Европы - на пути к восстановлению, потребительский настрой населения улучшается. После периода кризиса и экономии у людей пропадает желание копить и рождаются новые планы совершения покупок", - говорится в исследовании, которое отмечает, что покупательская активность европейцев выросла впервые с 2008 года.

В исследовании также подчеркивается, что по сравнению с прошлым годом европейцы стали оптимистичнее оценивать экономическую ситуацию в своей стране (4 из 10 баллов) и свою личную (5 из 10 баллов). Особенно жизнерадостно настроены потребители в Германии: их оценки экономической ситуации в обоих случаях превысили 6 баллов из 10.

Как отмечается в исследовании, интернет-торговля не вытеснит потребность в обычных магазинах. Напротив, растет интерес жителей ЕС в объединении обеих возможностей. Чуть менее 30 процентов покупок совершаются в интернете после консультации в магазине. Около 70 процентов европейцев используют интернет, чтобы получить информацию о скидках, отзывах и адресах магазинов. Столько же заявляют о том, что хорошее качество интернет-страницы или мобильного приложения может вдохновить их на поход в магазин.