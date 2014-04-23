В Украине запускают проект по освоению космоса стоимостью $10 млрд

Американская торговая палата в Украине в рамках внедрения в нашей стране инвестиционных проектов в производственной сфере приступила к реализации совместного с предприятиями Харькова и Днепропетровска проекта коммерческого освоения космоса. Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН заявил президент АТП в Украине Бернард Кейси.

«Не далее как вчера мы обсуждали вопрос старта уже в этом году долгосрочного совместного проекта в аэрокосмической сфере с предприятиями Харькова и Днепропетровска. Речь идет о коммерческих разработках по освоению космоса. Объем предполагаемых инвестиций – порядка десяти миллиардов долларов, на кону создание тысяч новых рабочих мест к 2020 году», - рассказал Кейси.

При этом он отметил, что такие же проекты по объемам инвестиций и долгосрочности обсуждаются в сфере электроэнергетики, тяжелого машиностроения. «Нам важно привлечь инвесторов в стратегические направления экономики. И тут мы объединяем и наши услуги как советника и консультанта, и организации, которая может выражать интересы крупного капитала», - сказал президент АТП.

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