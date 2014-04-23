ЕС открыл свои рынки для украинских товаров

Европейский союз с 23 апреля в одностороннем порядке открыл свои рынки для украинских товаров в рамках автономного преференциального торгового режима между Украиной и ЕС.

Соответствующее решение Европейского парламента было опубликовано в официальном журнале ЕС 22 апреля.

“Правила вступают в силу на следующий день после их опубликования в официальном журнале Европейского союза”, - говорится тексте документа.

Преференциальный режим торговли предусматривает снижения ставок таможенных пошлин для поставок украинских товаров, а также установку квот на такие поставки, что позволит отечественным экспортерам увеличить поставки на рынки ЕС.

Начиная с момента введения автономного преференциального торгового режима, ставки ввозной пошлины ЕС устанавливаются на уровне, который должен действовать в первый год после введения свободной торговли в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Действовать режим будет до 1 ноября этого года, либо до подписания экономической части соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля на своем пленарном заседании Европейский парламент поддержал предложение Европейской комиссии о внедрении пакета автономных торговых преференций ЕС относительно Украины, в рамках которых Европейский Союз в одностороннем порядке распространит на украинский экспорт в ЕС таможенные льготы, предусмотренные положениями Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом в части Зоны свободной торговли Украина-ЕС.

При этом Европейский Союз не будет применять автономные преференции, для товаров, произведенных в Крыму.

По оценкам министерства экономического развития и торговли Украины вступление в силу соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом позволит увеличить ежегодные объемы отечественного экспорта на треть.

Общий экономический эффект от торговых преференций ЕС для украинской экономики может составить 497 млн евро и будет включать в себя 340 млн евро - от увеличения экспорта агропродукции.

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