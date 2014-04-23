Доллар на открытии межбанка вырос до 11,80 грн
Гривня на межбанковском валютном рынке падает.
В среду, 23 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 11,4000/11,8000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.
Котировки по евро-гривне ушли вверх до 15,7425/16,2970.
Цены на российскую валюту поднялись до 0,3197/0,3309.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снова повысились - до 1,3808/10 (вторник - 1,3800/02).
Читайте такжеГривня укрепится в ближайшие 2-3 недели – Кубив
Как сообщал УНИАН, во вторник, 22 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,3000/11,7000. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 11,5000/11,6900.
Рынок евро-гривня открылся котировками 15,5920/16,1500. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вверх до 15,8820/16,1505.
Нацбанк во вторник на рынок не выходил.