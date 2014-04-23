Украина направила МВФ обращение о выделении кредита

Кабинет министров Украины направил Международному валютному фонду обращение о предоставлении кредита, и надеется на получение ответа в течение 10 дней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время заседания правительства.

“Вчера вечером мы приняли распоряжение, которым утвердили текст обращения к Международному валютному фонду о получении кредита и о возобновлении программы с МВФ, что даст возможность стабилизировать экономическую ситуацию в Украине... Я надеюсь, что до конца текущего месяца МВФ рассмотрит наше представление и примет соответствующее решение”, - отметил премьер. “Будем ожидать решения совета МВФ. Какое оно будет, я думаю, мы узнаем в ближайшие 10 дней”, - подчеркнул Яценюк.

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В свою очередь, министр финансов Украины Александр Шлапак, отвечая на вопрос УНИАН, отметил, что заявка Украины может быть рассмотрена в течение ближайших двух дней, а окончательное решение по программе сотрудничества будет принято уже на следующей неделе.

«Думаю, через день-два будет решение, когда рассмотрят программу сотрудничества. И далее на следующей неделе уже ждем решение непосредственно по программе. Наши ожидания положительные. Мы хорошо подготовились. И наши консультации это подтверждают. Мы согласовали все технические детали», - сказал Шлапак.

Как сообщал УНИАН, сотрудничество МВФ с Украиной является критически необходимым условием для получения макрофинансовой помощи от США, стран ЕС и Японии, а также для возможности выхода Украины на внешние рынки заимствований.

С 10 по 13 апреля в Вашингтоне находилась делегация украинского правительства, цель работы которой заключалась в проведении переговоров с руководством МВФ по программе кредитования украинской экономики.

15 апреля директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард заявила, что совет директоров МВФ рассмотрит возможность подписания двухлетней программы сотрудничества с Украиной в объеме 14-18 млрд долл. в ближайшие недели. При этом Лагард подчеркнула, что программа будет одобрена и выполнена, потому что МВФ не видит опасности провала или невыполнения программы.

С 1 апреля вступил в силу Закон Украины о предотвращении финансовой катастрофы и создании условий для экономического роста в Украине, разработанный Кабинетом министров Украины и принятый Верховной Радой в конце марта 2014 года. Этот закон, наряду с законом о внесении изменений в бюджет (о секвестре бюджета), стал одним из документов, оговаривающих политику реформ правительства и открывающих нашей стране доступ к внешнему финансированию, предварительный объем которого составляет 27 млрд долл.