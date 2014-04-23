Доллар на межбанке снизился на 20 копеек

В среду, 23 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,4000/11,8000, к 12:00 сузился спрэд до 11,4500/11,6000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 15,7425/16,2970, к 12:00 цены составили 15,8495/16,0630.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3197/0,3309, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3206/0,3248. В России курс доллар-рубль понизился и к 12:00 установился на уровне 35,6880 (-0.0345).

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На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3808/10, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 22 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,3000/11,7000. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 11,5000/11,6900.

Рынок евро-гривня открылся котировками 15,5920/16,1500. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вверх до 15,8820/16,1505.

Нацбанк во вторник на рынок не выходил.