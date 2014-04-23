«Ощадбанк» в первом квартале увеличил прибыль на 13,5%

Государственный «Ощадбанк» в первом квартале 2014 года по сравнению с первым кварталом 2013 года нарастил прибыль на 13,48% - до 155,775 млн грн, сообщил банк в отчетности на официальном сайте.

Согласно отчетности, с начала 2014 года активы банка выросли на 6,94% - до 110,757 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 13,04%, до 58,266 млрд грн, обязательства - на 8,66%, до 90,307 млрд грн, средства клиентов сократились на 8,74% - до 42,292 млрд грн, собственный капитал - на 0,03% до 20,449 млрд грн. Уставный капитал не изменился и составляет 15,830 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, «Ощадбанк» в 2013 году по сравнению с 2012 годом нарастил прибыль на 19,96% - до 678,784 млн грн.

«Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и входит в группу крупнейших банков Украины. 100% акций банка принадлежат государству.

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