Нацбанк понизил официальный курс гривни на 27 копеек

23 апреля курс гривни установили на отметке 1151.2850 грн за 100 долларов (22 апреля - 1124.7453 грн за 100 долларов).

Официальный курс гривни к евро понизили до 1590.7305 грн за 100 евро (22 апреля - 1558.3346 грн за 100 евро).

Официальный курс гривни российскому рублю составил 3.2268 грн за 10 рублей (22 апреля - 3.1533 грн за 10 рублей).

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Справка УНИАН. Национальный банк Украины c 4 апреля устанавливает официальный курс гривни ежедневно после полудня на текущий рабочий день, и он действует до следующего пересмотра.

Ранее курс гривни к свободно конвертируемым валютам и валютам стран, являющихся главными внешнеэкономическими партнерами Украины, а также курс банковских металлов начинали действовать на следующий день после дня их утверждения.