Цены на золото близки к минимуму двух месяцев в связи с повышенным спросом на акции и оттоком средств из обеспеченных золотом биржевых фондов, передает Рейтер.

Сегодня золото торговалось по $1.283,70 за тройскую унцию по сравнению с $1.283,00 на закрытие торгов во вторник, когда цена упала до минимальной с 11 февраля отметки $1.277,10 за унцию.

На цену также повлияло сообщение о продажах жилья на вторичном рынке США в марте, которые превзошли прогнозы.

"Рынок получает поддержку на уровне $1.275, но если он будет пройден, цены упадут до $1.250. Рынок настроен пессимистично, потому что спрос на физическом рынке отсутствует даже при цене ниже $1.300. Продажи со стороны биржевых фондов - еще один отрицательный фактор", - сказал управляющий отделением Standard Bank в Токио Юити Икемидзу.

Запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом биржевого фонда SPDR Gold Trust на прошлой неделе снизились на 9,3 тонны, указывая на спад инвестиционного спроса.

Физический спрос в Азии также невысок, так как покупатели ждут, что цены продолжат снижаться, говорят трейдеры. Спрос на крупнейшем рынке золота, в Китае, понижен также из-за ослабления юаня по отношению к доллару до 16-месячного минимума.

Импорт золота в Индии в апреле и мае может быть наполовину ниже мартовского показателя в связи с ограничением на движение наличности во время всеобщих выборов.

Серебро сегодня торговалось по $19,40 за унцию по сравнению с $19,36 к закрытию торгов во вторник, платина стоила $1.398,24 против $1.392,30, и палладий - $781,97 против $780,10.



