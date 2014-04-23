Генпрокуратура объявила Курченко в международный розыск

Генеральная прокуратура Украины объявила скандально известного бизнесмена, председателя наблюдательного совета компании ВЕТЭК Сергея Курченко в международный розыск.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Главного управления защиты прав и свобод граждан и интересов государства, противодействия коррупции и преступности в сфере транспорта Алексей Денисюк на пресс-брифинге.

"Прокуратура объявила подозрение главе наблюдательного совета фирмы ВЕТЭК известному Курченко, который объявлен в международный розыск", - сказал Денисюк.

По его словам, Генпрокуратура подозревает Курченко в участии в теневых схемах по реализации сжиженного газа государственными предприятиями по заниженным ценам, которые нанесли государству убытки на сумму более миллиарда гривень.

По данным ГПУ, предприятия-производители сжиженного газа намеренно завышали оценки потребности населения в газе, а полученный излишек продукции затем по льготным ценам реализовывали коммерческим структурам, которые, в свою очередь, продавали газ на автозаправочных станциях уже по рыночным ценам.

В результате проведенной проверки, Генпрокуратура в марте начала уголовное производство против должностных лиц государственных предприятий-производителей сжиженного газа - акционерных обществ "Укргазвыдобування", "Черноморнефтегаз" и "Укрнафта"

"В этом деле по решению судов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей одному из руководителей компаний, через которого легализовались незаконно полученные деньги, а также руководителю одного из банковских учреждений", - сообщил Денисюк.

При этом он отказался называть их фамилии или должности, сославшись на продолжающееся следствие.

Как сообщал УНИАН, в марте Генеральная прокуратура Украины начала проверку коммерческих фирм, которые, так или иначе, приближены к украинскому бизнесмену Сергею Курченко, на предмет получения и легализации незаконным способом государственных средств.

14 апреля сотрудники следственного управления финансовых расследований Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве раскрыли ряд теневых схем и наложили арест на имущество и средства, связанные со скандально известным бизнесменом Сергеем Курченко, в общем объеме порядка 1 млрд грн.

Также министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что МВД раскрыло преступную схему ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов группой компаний "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания" (ВЕТЭК), которая принадлежит Курченко.

По данным Авакова, потери государственного бюджета Украины за 2012-2013 годы от нелегальной реализации нефтепродуктов на территории Украины группой компаний ВЕТЭК составляют около 7 млрд грн.

Читайте такжеСуд арестовал имущество и землю Одесского НПЗ Курченко