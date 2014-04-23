Китайский юань упал до 16-месячного минимума

Китайская валюта снизилась в ходе торгов на Шанхайской бирже на 0,15 процента - до 6,2458 юаней за доллар, что является минимальным показателем с декабря 2012 года. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой AFP.

При этом Народный банк Китая несколько повысил границу валютного коридора для юаня, ожидая его укрепления.

В последнее время юань стабильно снижается по отношению к доллару, потеряв с начала года почти три процента. С учетом, что китайский ЦБ довольно жестко контролирует изменение курса и оно почти никогда не является резким, это падение можно считать существенным.

Многие рассматривают ослабление юаня как целенаправленную политику ЦБ. В частности, правительство США, обеспокоенное снижением курса валюты КНР, ранее заявляло, что падение курса означает отказ от политики перехода к полной конвертируемости юаня.

Читайте такжеКурс юаня упал до минимума с 2005 года

Слабый юань означает большую выгодность экспорта китайских товаров за рубеж, что играет на руку правительству Ли Кэцяна, ищущего способы поддержать местного производителя и экономику в целом.

В последнее время, однако, к подозрениям по поводу валютных интервенций Пекина добавляется и озабоченность инвесторов относительно замедления темпов роста Китая.

Читайте такжеЮань опередил евро в списке самых популярных валют мира

ВВП Китая в первом квартале увеличился всего на 7,4 процента по отношению к тому же периоду 2013 года. Для сравнения в октябре-декабре был зафиксирован рост на 7,7 процента.

