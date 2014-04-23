Госдолг Кипра за год увеличился до 111,7% ВВП

Государственный долг Республики Кипр, находящейся под программой финансовой стабилизации ЕС и МВФ с весны прошлого года, достиг в 2013 году 18,4 млрд евро или 111,7% от ВВП. Такие данные приводит сегодня Евростат, передает ИТАР-ТАСС.

В 2012 году госдолг республики составлял 15,3 млрд евро или 86,6% от ВВП.

Общий объем ВВП Кипра в 2013 году составил 16,5 млрд евро в сравнении с 17,7 млрд евро годом ранее. Государственные доходы увеличились в минувшем году до 40,3% от ВВП в сравнении с 39,4% в 2012 году. Госрасходы остались неизменными на уровне 45,8% от ВВП.

Дефицит бюджета в 2013 году составил 5,4% от ВВП или 897 млн евро, в то время как в 2012 году этот показатель достиг 6,4% или 1,1 млрд евро.

