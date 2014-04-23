В Еврокомиссии считают, что ЕС не стоит бояться отмены пошлин на украинские товары
Евросоюз принял меры, чтобы отмена пошлин для украинских товаров не имела негативного воздействия на европейских производителей.
Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь еврокомиссара по торговле Джон Клэнси.
Евросоюз отменяет или сокращает таможенные пошлины на большую часть промышленной и сельскохозяйственной продукции из Украины. Решение вступает в силу в среду и будет действовать до 1 ноября. К этому времени должно начать действовать соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС.
"Мы не ожидаем негативного влияния, поскольку мы предприняли некоторые меры предосторожности, ряд продуктов выходит за пределы этих договоренностей. Все было обдумано, чтобы обеспечить выгоду для украинского бизнеса, и в то же время достаточно взвешено, чтобы обеспечить отсутствие негативного воздействия на европейский бизнес", - сказал Клэнси.
Читайте такжеЕС открыл свои рынки для украинских товаровОн отметил, что ЕС не может сказать, насколько увеличится украинский экспорт и в каких областях.
"Самое важное - это подставить плечо украинскому народу и в этот трудный период открыть рынок в одностороннем порядке для некоторых продуктов. В отношении некоторых товаров остаются меры предосторожности, чтобы избежать неожиданного притока. Это хорошо отрегулированная система, которая даст хороший экономический импульс Украине на весь период, предоставив особый доступ к европейскому рынку", - сказал Клэнси.
Во вторник в официальном журнале Евросоюза были опубликованы директивы и условия, призванные защитить европейский рынок в связи с отменой пошлин. В частности, Украина должна воздержаться от односторонних ограничительных мер и повышения пошлин на европейские товары. Кроме того, украинские поставщики должны содействовать тому, чтобы на европейский рынок не попали товары из третьих стран под видом украинских.