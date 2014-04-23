В Еврокомиссии считают, что ЕС не стоит бояться отмены пошлин на украинские товары

Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь еврокомиссара по торговле Джон Клэнси.

Евросоюз отменяет или сокращает таможенные пошлины на большую часть промышленной и сельскохозяйственной продукции из Украины. Решение вступает в силу в среду и будет действовать до 1 ноября. К этому времени должно начать действовать соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС.

"Мы не ожидаем негативного влияния, поскольку мы предприняли некоторые меры предосторожности, ряд продуктов выходит за пределы этих договоренностей. Все было обдумано, чтобы обеспечить выгоду для украинского бизнеса, и в то же время достаточно взвешено, чтобы обеспечить отсутствие негативного воздействия на европейский бизнес", - сказал Клэнси.

Читайте такжеЕС открыл свои рынки для украинских товаровОн отметил, что ЕС не может сказать, насколько увеличится украинский экспорт и в каких областях.

"Самое важное - это подставить плечо украинскому народу и в этот трудный период открыть рынок в одностороннем порядке для некоторых продуктов. В отношении некоторых товаров остаются меры предосторожности, чтобы избежать неожиданного притока. Это хорошо отрегулированная система, которая даст хороший экономический импульс Украине на весь период, предоставив особый доступ к европейскому рынку", - сказал Клэнси.

Во вторник в официальном журнале Евросоюза были опубликованы директивы и условия, призванные защитить европейский рынок в связи с отменой пошлин. В частности, Украина должна воздержаться от односторонних ограничительных мер и повышения пошлин на европейские товары. Кроме того, украинские поставщики должны содействовать тому, чтобы на европейский рынок не попали товары из третьих стран под видом украинских.