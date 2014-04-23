Доллар на закрытии межбанка снизился до 11,59 грн

В среду, 23 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,4000/11,8000, к 12:00 сузился спрэд до 11,4500/11,6000. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 11,5000/11,5900, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 15,7425/16,2970, к 12:00 цены составили 15,8495/16,0630. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 15,9060/16,0365.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3197/0,3309, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3206/0,3248. К закрытию торгов цены поднялись до 0,3221/0,3263.

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В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35,7230 (+0.0520).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3800/1,3855.