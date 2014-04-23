Кабмин одобрил проект реконструкции Бортнической станции за 10,5 млрд гривень

Кабинет министров Украины на своем заседании одобрил проект реконструкции Бортнической станции аэрации, предполагающий привлечение кредитных ресурсов в объеме 10,5 млрд грн, заявил в ходе брифинга в Кабинете министров вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Владимир Гройсман.

«Правительство одобрило проект реконструкции Бортнической станции аэрации, проектно-сметную документацию, которая предполагает порядка 10,5 млрд (грн – УНИАН) финансирования. Правительство Японии дает кредитные ресурсы под этот проект под 0,1% на 40 лет», - сказал Гройсман.

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По его словам, сегодня есть все возможности эти ресурсы эффективно использовать. «Несколько лет велись лишь разговоры об этом проекте. Но сегодня утром была встреча с представителями японской стороны. И вот первые шаги по реализации проекта уже предприняты правительством», - сказал вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, в середине апреля правительство Японии приняло решение предоставить Украине помощь в размере около 1,5 млрд долл., в рамках которой будет предоставлен кредит с объеме 1,1 млрд долл. для модернизации Бортнической станции аэрации (БСА) в Киеве.

Проект комплексной реконструкции сооружений очистки сточных вод и строительства технологической линии по обработке и утилизации осадков на Бортнической станции аэрации был разработан Минрегионом совместно с Киевской горгосадминистрацией. Срок реализации проекта – 8 лет. Предполагается, что проект будет реализован в две очереди, а его общая стоимость составит 10,47 млрд грн.