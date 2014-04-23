Минюст на следующей неделе назовет сумму убытков от аннексии Крыма

На следующей неделе будет обнародована экспертная оценка убытков, нанесенных аннексией Российской Федерацией территории украинского полуострова Крым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко.

"Будет подписан закон об оккупированных территориях, он предусматривает механизмы подачи исков. Мы хотим подать документы и иски, а затем озвучить уже как результат (сумму). Закон будет подписан до конца этой недели, на следующей неделе я вам озвучу (сумму убытков) вместе с теми исками, которые мы подали", - отметил Петренко.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля Петренко сказал, что Минюст практически завершил предварительный подсчет убытков, нанесенных Украине Россией в результате аннексии Крыма.

"У нас практически завершен блок вопросов о предварительной оценке убытков по определенной части объектов, по определенной части министерств, которые имели свое имущество на территории Крыма. Мы их внесем на рассмотрение правительства и СНБО, и фактически после этого мы объявим те юридические механизмы и те судебные инстанции, куда Украина обращается с иском", - отметил министр.

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Справка УНИАН. 16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму состоялся неконституционный и не признанный миром референдум о самоопределении Крыма. По данным самопровозглашенной крымской власти, 96,77% участвовавших в голосовании, высказались за присоединение Крыма к России.

17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ как нового субъекта со статусом республики.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

После аннексии Крыма в конце марта 2014 года самопровозглашенная власть объявила о национализации украинских государственных предприятий, находящихся на территории полуострова, и их переходе в российскую собственность. Юридический статус национализированных предприятий остается неопределенным, поскольку ни украинская власть, ни международное сообщество не признали отделение Крыма.

