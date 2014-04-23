Посол России угрожает Канаде экономическими санкциями

Эти меры станут ответом Оттаве, в случае если она введет санкции против российских банков. Как сообщает Lenta.ru, об этом заявил посол России в Канаде Георгий Мамедов в интервью агентству Bloomberg.

«Если правительство Канады или НАТО пойдут на необдуманный шаг, например, применят экономические санкции против наших банков, мы однозначно ответим на это. Если ответные действия отразятся на деятельности канадских компаний, нам будет жаль. Однако это будет не наша инициатива», - сказал посол.

Читайте такжеКанада обещает России новые санкцииОтношения России и Канады ухудшились после российской военной агресси против Украины. Так, во вторник, 22 апреля, осведомленный источник в МИД России сообщил о выдворении из страны первого секретаря посольства Канады.

Ранее Канада приостановила участие в подготовке к саммиту G8 в Сочи и отозвала посла из Москвы. Кроме того, премьер-министр страны Стивен Харпер распорядился немедленно заморозить все военные контакты с Россией и приостановить работу двусторонней Межправительственной экономической комиссии, которая развивает экономические отношения двух стран.

Также Оттава запретила въезд семи российским чиновникам и заморозила их активы. Москва ответила на это санкциями в отношении 13 высокопоставленных чиновников Канады.