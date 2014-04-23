Банк «Пивденный» в первом квартале сократил прибыль на 46%

Входящий в группу крупных банк «Пивденный» в первом квартале 2014 года, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, сократил прибыль на 45,65% – до 4,015 млн грн, сообщил банк в отчетности на официальном сайте.

Согласно отчетности, за первый квартал 2014 года активы банка выросли на 16,15% – до 13,055 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – на 21,99%, до 9,734 млрд грн, обязательства – на 18,82%, до 11,346 млрд грн, средства клиентов - на 8,85%, до 6,679 млрд грн, собственный капитал вырос на 1,07% - до 1,708 млрд грн. Уставный капитал не изменился и составляет 956,894 млн грн.

Справка УНИАН. Банк «Пивденный» (г. Одесса) работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу крупных банков. Основными владельцами банка являются Юрий Родин и члены его семьи, Алла и Левон Ванецьянцы, Марк Беккер и компания "Теком".

Банк «Пивденный» в 2013 году, по сравнению с 2012 годом, нарастил прибыль на 2,77% – до 57,089 млн грн.