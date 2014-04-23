В Киеве более 700 миллионеров задекларировали 3,9 млрд гривень доходов

В Киеве в рамках продолжающейся до 1 мая декларационной кампании свои доходы, полученные в 2013 году, задекларировали 350,4 тыс. граждан, из которых 761 человек задекларировал доходы свыше 1 млн грн – на общую сумму 3,9 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины, которое находится в стадии ликвидации.

«Больше всего миллионеров насчитывается в Киеве – 761 гражданин, которыми задекларировано 3,9 млрд грн», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, с начала года в целом по Украине доходы в объеме более 1 млн грн задекларировали более 1700 человек. Общая сумма задекларированного ими дохода составляет 8 млрд грн.

По статистике Миндоходов, декларации об имущественном состоянии и доходах, полученных в прошлом году, подали 350,4 тыс. граждан. Они задекларировали доход на сумму 22,4 млрд грн, что на 1,7 млрд грн превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

В ведомстве сообщили, что по-прежнему наибольшую сумму задекларированного дохода наши граждане получили в виде заработной платы – 8,2 млрд грн. Сдача в аренду недвижимости принесла гражданам более 555 млн грн, а от продажи недвижимого или движимого имущества было получено 2,4 млрд грн дохода.

По данным Миндоходов, из общей суммы задекларированных доходов в бюджет будет уплачено 472,1 млн грн налога на доходы физических лиц, что на 21,3% больше соответствующего показателя прошлого года.

Также, согласно сообщению, правом на получение налоговой скидки воспользовались 83,1 тыс. человек, которым будет возвращено 105,5 млн грн.

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Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 января по 1 мая 2014 года проходит кампания по декларации доходов, полученных в 2013 году. До завершения декларационной кампании осталось 8 дней. Последний день подачи деклараций – 30 апреля 2014 года.

Министерство доходов и сборов в рамках декларационной кампании 2013 года приняло и обработало 665 тыс. деклараций о доходах, полученных в 2012 году, на общую сумму 48,7 млрд грн, из которых 24 млрд грн задекларировали 3770 миллионеров. Доходы в объеме более 1 млрд грн задекларировали 4 гражданина Украины.