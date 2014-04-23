Товарооборот Беларуси с Украиной за два месяца сократился на 17%

В январе-феврале 2014 года товарооборот Беларуси с Украиной сократился на 17,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом свидетельствуют данные официальной статистики.

Так, за первые два месяца текущего года товарооборот между Беларусью и Украиной составил 771,9 млн долл.

При этом экспорт белорусских товаров в Украину за этот период сложился на уровне 554,4 млн долл. и снизился на 9% по сравнению с январем-февралем 2013 года. В то же время импорт товаров из Украины составил 217,4 млн долл. и сократился по сравнению с январем-февралем 2013 года на 32,5%.

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Справка УНИАН. В 2013 году товарооборот Беларуси с Украиной составил 6,25 млрд долл. По величине товарооборота Украина заняла второе место в списке почти из 180 стран, с которыми в минувшем году торговала Беларусь.

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В торговле с Украиной Беларусь имеет устойчивое положительное сальдо, которое является следствием того, что белорусский экспорт (в 2013 году – 4,2 млрд долл.) превышает украинский импорт (объем поставок за 2013 год – 2,06 млрд долл.). Почти 70% белорусского экспорта в Украину в 2013 году пришлось на нефтепродукты.

