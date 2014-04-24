МВФ может выделить Украине $17 млрд - СМИ

Предположительный объем кредитования экономики Украины, которое может быть предоставлено в рамках двухлетней программы сотрудничества с ключевым кредитором страны – Международным валютным фондом, составляет порядка 17 млрд долл., говорится в сообщении агентства Bloomberg.

«Миссия МВФ рекомендовала выделить Украине порядка 17 млрд долл. с целью помочь правительству страны выполнить свои финансовые обязательства, которые отягощаются предположительным спадом экономики на 5% по итогам текущего года», - говорится в сообщении.

Как отмечается, согласно процедурам работы Фонда, такая рекомендация была оформлена в виде доклада миссии МВФ, который был представлен на рассмотрение Совета директоров. При этом заседание Совета директоров, по информации Bloomberg, запланировано на 30 апреля.

Как сообщил УНИАН источник на банковском рынке, ссылаясь на информацию от представителя МВФ, первый транш в рамках новой программы с Фондом в размере 3 млрд долл. может поступить уже в ближайшие дни. «Первые 3 млрд должны поступить уже в ближайшие дни», - сказал собеседник.

Ранее информацию о том, что решение по кредитованию экономики Украины может быть вынесено уже на следующей неделе в комментарии УНИАН подтвердил министр финансов Украины Александр Шлапак. Он также отметил, что дата заседания Фонда по Украине будет известна в течение «двух дней».

В то же время на текущий момент в расписании заседаний Совета директоров Фонда, размещенном на сайте организации, дата заседания по Украине не обозначена.

Как сообщал УНИАН, вчера, 23 апреля, в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил, что Украина уже подала формальную заявку на предоставление кредитования и ждет решения Совета директоров в течение ближайших 10 дней.

В марте на уровне работы миссии МВФ было достигнуто предварительное решение о предоставлении нашей стране двухлетней кредитной программы стенд-бай в объеме 14-18 млрд долл. Как ожидается, эта программа откроет для Украины пакет дополнительной финансовой помощи. В течение двух лет сотрудничество с МВФ позволит Украине получить макрофинансовую помощь от США, стран ЕС и Японии в общем объеме порядка 27 млрд долл.

С 10 по 13 апреля в Вашингтоне находилась делегация украинского правительства, цель работы которой заключалась в проведении переговоров с руководством МВФ по программе кредитования украинской экономики. По окончании работы делегации директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард заявила о том, что МВФ готов рассмотреть программу сотрудничества с Украиной и не допускает возможностей провала этой программы.

Первый транш, который Украина рассчитывает получить в рамках программы кредитования, составляет 3 млрд долл. Средства будут направлены на пополнение золотовалютных резервов и покрытие дефицита бюджета. Получение Украиной средств МВФ позволит стабилизировать курс национальной валюты.

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