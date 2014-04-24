Межбанк открылся долларом по 11,65 гривень
10:23, 24 апреля 2014Финансы
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Котировки по евро-гривне установились на уровне – 15,8285/16,1075.
Гривня установилась на уровне 11,45/11,65
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 11,4500/11,6500.
Как сообщает финансовая компания "ИнтерБизнесКонсалтинг", цены на российскую валюту составили – 0,3208/0,3264. Котировки по евро-гривне установились на уровне – 15,8285/16,1075.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают повышаться – 1,3824/26 (среда - 1,3808/10).
Как сообщал УНИАН, в среду, 23 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,4000/11,8000, к 12:00 сузился спрэд до 11,4500/11,6000. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 11,5000/11,5900.
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