Межбанк открылся долларом по 11,65 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 11,4500/11,6500.

Как сообщает финансовая компания "ИнтерБизнесКонсалтинг", цены на российскую валюту составили – 0,3208/0,3264. Котировки по евро-гривне установились на уровне – 15,8285/16,1075.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают повышаться – 1,3824/26 (среда - 1,3808/10).

Как сообщал УНИАН, в среду, 23 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,4000/11,8000, к 12:00 сузился спрэд до 11,4500/11,6000. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 11,5000/11,5900.

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