Выручка Facebook за квартал выросла на 72%

Доля мобильной рекламы составила 59 процентов от общего объема рекламы компании в первом квартале, что на 30 процентов выше, чем в первом квартале 2013 года. Общая выручка Facebook выросла на 72 процента до $2,5 миллиарда, оказавшись выше усредненного прогноза опрошенных Reuters аналитиков на уровне $2,36 миллиарда.

Крупнейшая социальная сеть в мире сообщила, что общее ежемесячное число активных пользователей достигло 1,28 миллиарда, из них 1,01 миллиарда выходят в Facebook с мобильных устройств.

Пользователи также стали чаще заходить в соцсеть - 62,7 процента юзеров заходили в Facebook каждый день, годом ранее показатель составлял 59,9 процента.

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Чистая прибыль компании в первом квартале составила $642 миллиона, или 25 центов на акцию, против $219 миллионов, или 9 центов на акцию годом ранее. Исключая особые статьи баланса, прибыль Facebook составила 34 цента на акцию при прогнозе аналитиков на уровне 24 центов.