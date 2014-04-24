«Интербанк» признали неплатежеспособным

"В связи с неудовлетворительным финансовым состоянием и угрозой интересам кредиторов и вкладчиков ПАО "Интербанк " 23 апреля т.г. правление Национального банка приняло постановление об отнесении указанного банка к категории неплатежеспособных", - говорится в сообщении.

Регулятор отметил, что в соответствии с действующим законодательством банк, отнесенный к категории неплатежеспособных, подпадает под юрисдикцию Фонда гарантирования вкладов физических лиц, который вводит временную администрацию и назначает уполномоченных лиц в это финансовое учреждение.

«Фонд должен в определенный законом срок обеспечить поиск потенциальных инвесторов или при отсутствии таковых предложить вывод неплатежеспособного банка с рынка наиболее экономически выгодным способом», - отмечается в сообщении НБУ.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов с 14 марта ввел временные администрации в банках «Форум» и «Меркурий» сроком на 3 месяца, до 13 июня 2014 года, на основании решения НБУ о признании этих банков неплатежеспособными. Ранее, 3 марта, Фонд ввел временные администрации в «Брокбизнесбанке» и «Реал Банке», 17 января – в банке «Даниэль».

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Справка УНИАН. «Интербанк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу небольших финансовых учреждений. По информации на сайте Национального банка, никто из акционеров банка не является владельцем существенной доли его капитала (10% и более).

12 февраля 2014 г. акционеры «Интербанка» приняли решение увеличить уставный капитал банка на 300 млн грн, или в 8,3 раза, - до 336,05 млн грн.