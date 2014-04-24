Доллар снизился до 11,50 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 11,4500/11,6500, к 12:00 цены снизились 11,3500/11,5000.

Как сообщает финансовая компания "ИнтерБизнесКонсалтинг", рублевый рынок открылся котировками 0,3208/0,3264, к 12:00 цены упали 0,3181/0,3225. В России курс доллар-рубль понизился, и к 12:00 установился на уровне 35,6470 (-0.0680).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3824/26, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 15,8285/16,1075, к 12:00 цены ушли вниз 15,6995/15,9135.

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