В Украине за месяц снизились темпы оттока депозитов
12:45, 24 апреля 2014Финансы
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В апреле на наличном валютном рынке наблюдается профицит, т.е. население больше сдает валюты, чем покупает.
В апреле снизились темпы оттока депозитов
Национальный банк Украины отмечает в апреле позитивную тенденцию уменьшения темпов оттока депозитов населения, сообщила директор генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ Елена Щербакова на пресс-конференции.
"С начала апреля мы видим уменьшение темпов оттока депозитов населения, а в последние два дня мы видим приток", - сказала она.
Щербакова также отметила, что в апреле на наличном валютном рынке наблюдается профицит, т.е. население больше сдает валюты, чем покупает.
"С начала месяца по сегодняшний день мы видим плюс 250 млн долл. население сдало", - сообщила она.
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