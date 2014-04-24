В Украине за месяц снизились темпы оттока депозитов

Национальный банк Украины отмечает в апреле позитивную тенденцию уменьшения темпов оттока депозитов населения, сообщила директор генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ Елена Щербакова на пресс-конференции.

"С начала апреля мы видим уменьшение темпов оттока депозитов населения, а в последние два дня мы видим приток", - сказала она.

Щербакова также отметила, что в апреле на наличном валютном рынке наблюдается профицит, т.е. население больше сдает валюты, чем покупает.

"С начала месяца по сегодняшний день мы видим плюс 250 млн долл. население сдало", - сообщила она.