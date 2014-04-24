ГПУ ищет государственные деньги у 33 соратников Януковича

Специальная следственная группа Генпрокуратуры ведет проверку 50 предприятий, банков и 33 человек из ближайшего окружения Януковича с целью обнаружения украденных государственных денег.

Об этом заявил первый заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша, выступая на конференции "Возвращение украинских активов коррумпированных политиков", пишет Украинская правда.

Он сказал, что генеральная прокуратура сейчас довольно активно ведет расследование масштабных экономических и политических преступлений.

"Вся государственная машина работала исключительно на то, чтобы помогать отдельным чиновникам и руководителям манипулировать госпрограммами и отмывать бюджетные деньги. Чиновники, имея доступ к государственному имуществу, крали их, а вся система правоохранительных органов не замечала эти манипуляции и преступления", - отметил Голомша.

Он признает, что до конца никто не представлял себе масштабы коррупции, которые были последние 4 года.

"Вместе с Нацбанком мы сейчас выявили 14 отмывочных банков, которые отмыли 140 млрд грн. Мы заметили, что все эти преступления имели начало от высшего руководства страны. Создавалась сеть, цель которой - обогащение семьи бывшего президента Януковича", - пояснил первый заместитель генерального прокурора.

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Генеральная прокуратура уже возбудила 264 уголовных дела на украинских чиновников и людей, которые подозреваются в коррупции и отмывании денег. В целом по Украине, таких дел уже более 1000.

Арестовано имущество и счета в Украине Януковича и его старшего сына, Клюева и Присяжнюка на 1 млрд грн и более 1 млрд грн в ценных бумагах. Также на их украинских счетах заморожено 9 млн долларов.

"Проверяются также их партнеры, под контролем более 50 предприятий, несколько банков и 33 физических лица, которые могли быть задействованы в отмывании денег "семьи", - сказал Голомша.

Первый заместитель генерального прокурора Украины рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются следователи.

"Мы столкнулись с проблемой, когда на всех ключевых постах везде были люди из 3-х регионов страны, близкие к семье Януковича и его окружению", - заявил Голомша.

По его словам, эти люди действовали даже на среднем управленческом уровне во всех регионах Украины, и они дали возможность всем подозреваемым в коррупции и преступлениях покинуть пределы страны.

Более того, как сообщил Голомша, они перевели спецтехнику спецслужб из Киева в Крым и даже отдельные виды оружия, позволили вывезти многие документы и доказательства по многим уголовным делам в Крым.

"Мы не понимали, почему эти дела переведены в Крым, например, по делу о так называемых "вышках Бойко", - рассказал Голомша.

Сейчас прокуратура Украины ведет переговоры с Россией о возврате этих документов и техники.

"Но следователи сумели сохранить копии документов, и мы продолжаем расследование, - признался первый заместитель генпрокурора Украины. - Будет создано представительство на базе тех структур прокуратуры и спецслужб, которые работали в Крыму, чтобы защищать интересы граждан Украины в Крыму и защитить интересы Украины".

Что касается информации о том, что корпорация Александра Януковича МАКО продолжает работать без каких-либо препятствий, то Николай Голомша рассказал, что эта информация касается прошлогодних данных.

"В начале года и даже сейчас продолжают действовать некоторые схемы, которые были до этого. Мы блокируем счета, сейчас в Донецке идет суд, на котором рассматривается вопрос блокирования счетов фирмы Александра Януковича", - заявил Голомша.